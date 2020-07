Hundekot auf Minigolfanlage verteilt

Mutwillig verschmutzt hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag eine Minigolfanlage im Raum Hagnau. Der Täter stopfte laut Polizei Hundekot in die Löcher der Minigolfbahnen. Der Besitzer, der die Sauerei am Folgetag entdeckte, verständigte die Polizei.

Der Polizeiposten Meersburg bittet unter Telefon 07532 / 434 40 um Hinweise auf den Kotverteiler.