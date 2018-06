Hotel Dagobert steht vor letzter Hürde

Die seit rund vier Jahren bestehende Baulücke in der Unterstadt könnte bald Geschichte sein. Zumindest hat das Gros der Ausschussmitglieder für Umwelt und Technik die Bauvoranfrage von Grundstückseigentümer Michael Heck zum Nachweis fehlender Stellplätze abgesegnet. Gleichzeitig sprachen sie sich bei sieben Ja-Stimmen, einem Nein und einer Enthaltung für eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Hinterberg“ aus. Das grüne Licht vom Landratsamt steht noch aus.

Schon seit Februar 2015 hat der Meersburger die Baugenehmigung für das von ihm geplante Mittelalter-Hotel „König Dagobert“ in der Unterstadtstraße in der Tasche. Einziges Problem stellten bis dato 26 fehlende Autostellflächen dar, die es nachzuweisen galt. Weil Heck die auf dem eigenen Grundstück nicht vorhalten kann, hätte er stattdessen eine entsprechende Ablösesumme von 325000 Euro zahlen können. Doch der erfahrene Hotelier weiß um die Parknot in der Stadt und will Parkraum für die potenziellen Hotelgäste sicher stellen.

„Hanebüchener Unsinn“

Dass er nun privaten Grund am Hechtweg erwerben und dort seinen Hotelparkplatz einrichten will, fand breite Zustimmung im Gremium. Dass der Bebauungsplan dort ein allgemeines Wohngebiet vorsieht und gewerbliches Parken nicht erlaubt wie von Stadtbaumeister Martin Doerries dargestellt, nahmen die Mehrheit des Gremiums billigend in Kauf. Einen entsprechenden, immissionsschutzrechtlichen Einspruch von Landratsamtseite bezeichnete Markus Waibel (FWV) als „hanebüchenen Unsinn“.

Zu gern hätte er wie seine Kollegen endlich die klaffende Unterstadt-Lücke geschlossen. „Ich hätte es gerne schnell und unbürokratisch vom Tisch“, unterstrichWaibel sein Ansinnen. Im Hinblick auf die seit nunmehr vie Jahren andauernden Stellplatz- Querelen wünschte er sich augenzwinkernd, er möge den Hotelbau noch gerne selbst am Ratstisch miterleben. Auch Peter Schmidt (CDU) wollte „endlich einmal die Baulücke schließen“. Das Grundstück hinter dem Gebäude, in dem die Chrischona Gemeinde untergebracht ist, erschien ihm ideal für die Hotelparkflächen. „Besser dort entsteht ein Parkplatz als, dass die Fläche zugebaut wird“, meinte Schmid. Er wie auch Bürgermeister Martin Brütsch betonten die vielen Kompromissangebote von Seiten der Stadt wie beispielsweise die angebotene Möglichkeit einer Baulast im Allmendweg, die Heck abgelehnt hatte.

Das wiederum erboste Heidrun Funke (Grüne), die ihr Einvernehmen vorenthielt. Der Bürgermeister enthielt sich der Stimme. Kommentare seitens des Grundstückseigentümers, wonach die Verwaltung ihm entscheidende Dokumente vorenthalten habe und er deshalb das Allmend-Grundstück abgelehnt habe, wies der Bürgermeister entschieden zurück. Bei den Verhandlungen seien alle Fraktionssprecher als Zeugen zugegen gewesen, sagte Brütsch. „Heck hätte immer kaufen und bauen können“, unterstrich der Schultes. Es sei immer um die Nachweise der Parkflächen gegangen.

Michael Heck selbst zeigte nach der für ihn positiven Ausschuss-Entscheidung verhaltene Freude. Er würde sofort bauen, sagte er gegenüber der Schwäbischen Zeitung, allerdings rechne er mit Gegenwehr von Landratsamt und eventuellen Einsprüchen von Nachbarn sagte er.