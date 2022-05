Holzbau Schmäh baut klimaneutralen Firmensitz

Die alteingesessene Zimmerei Holzbau Schmäh baut am Rand des Gewerbegebietes in Meersburg ihren neuen Firmensitz in klimaneutraler Holzkonstruktion. Nun war der Spatenstich für das Vorhaben, das rund 6,5 Millionen Euro kosten und Ende 2023 bezugsfertig sein soll, teilt das Unternehmen mit. Firmenchef Sebastian Schmäh führt in sechster Generation sein Unternehmen, das aktuell 46 Mitarbeiter hat und nach seinen Angaben der größte Zimmerei-Betrieb im Bodenseekreis ist.

Laut Meldung entstehen auf einem Hanggrundstück auf rund 3000 Quadratmetern eine moderne Fertigungshalle und ein sechsgeschossiges Büro- und Wohngebäude mit zehn Mitarbeiter-Appartements, die das Land Baden-Württemberg fördert. Das Projekt, das aus gleich mehreren Förderprogrammen insgesamt 1,5 Millionen Euro an Zuschüssen erhalte, hatte eine rund dreijährige Vorlaufzeit.

Die innovativen Holzgebäude, bei deren Planung der Bauherr mit dem Münchner Architekten Stefan Krötsch zusammenarbeitet, fertige Holzbau Schmäh zu 80 Prozent selbst und direkt am Ort, heißt es weiter. Die Gebäude würden nach dem höchsten Energiestandard KFW 40 Plus und weitgehend mit ökologischen Baustoffen errichtet. So verwende man den Lehm aus der Baugrube als Schallschutz und für die Beschwerung der Deckenelemente. Die eingesetzten Materialien und Konstruktionen könnten sowohl mehrfach verwendet als auch für zukünftige Gebäude wiederbenutzt werden.

Eine Hackschnitzelheizung, betrieben mit den Produktionsabfällen der Zimmerei, soll die Gebäude CO2-neutral mit Wärme versorgen. Die Dachflächen sollen begrünt und mit Photovoltaikanlagen versehen werden. Weiter soll ein ehemaliger Maisacker in eine Streuobstwiese verwandelt werden, und auch ein Naturkundeweg durch das Gelände sei geplant.

Großen Wert lege das Unternehmen auf Ausbildung. So gebe es im nächsten Jahr 15 Azubis. Vor allem für sie seien die Mitarbeiterwohnungen gedacht. Holzbau Schmäh nehme als erste Firma im Bodenseekreis am neuen Landesförderprogramm „Wohnungsbau BW – Mitarbeiterwohnen“ teil. Der Zuschuss von 300 000 Euro ermögliche, dass die Wohnungen zu Preisen angeboten werden könnten, die 30 Prozent unter dem Mietspiegel liegen.

Ferner soll der Neubau, als eines von sechs geförderten Modellvorhaben landesweit, zukunftsfähige Konstruktionen und Bauprozesse aufzeigen. Er wird dabei von der HTWG Konstanz wissenschaftlich begleitet.