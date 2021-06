Hoher Sachschaden bei Unfall in der Meersburger Straße in Uhldingen-Mühlhofen

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 22 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 14 Uhr in der Meersburger Straße entstanden. Eine 59-jährige Autofahrerin hatte die Meersburger Straße aus Richtung Meersburg kommend befahren und wollte nach links in die Seestraße einbiegen. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrradfahrers musste sie zunächst anhalten. Dies erkannte ein 21-jähriger, nachfolgender Autofahrer zu spät und prallte auf das Heck des haltenden Autos. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, verletzt wurde laut Polizeiangaben nach bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.