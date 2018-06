Hip-Hop-Geschwister ertanzen sich das WM-Ticket

- Das Meersburger Geschwisterpaar Linda und Fabio Kikaj hat an der deutschen Hip Hop Meisterschaft der United Dance Organisation (UDO) in Saarbrücken teilgenommen und sich den dritten Platz ertanzt. Zuvor qualifizierten sich die Beiden bei den drei Nations Championchips in Memmingen, an der Tänzer aus der Schweiz, Österreich und Deutschland antraten, und sahnten den ersten Platz ab.

Die Geschwister bewiesen sich erneut in der Kategorie „Duo over 16“ und tragen dabei gegen 29 andere Pärchen an. Mit diesem Ergebnis können sie nun nicht nur an der Europameisterschaft teilnehmen, sondern sind auch bereits für die Weltmeisterschaft im August im schottischen Glasgow qualifiziert. „Die Anmeldung wurde schon abgeschickt“, verkündet Linda Kikaj glücklich.

„Wir trainieren mehrmals die Woche in der Musical Pop Dance Academy in Überlingen und bereiten uns dort für die Wettkämpfe vor“ berichtet Fabio. Der 17-jährige Schüler tanzt für sein Leben gern und möchte diesen Weg gerne auch beruflich einschlagen. Seine 19-jährige Schwester bereitet sich derzeit für die Aufnahme an Hochschulen für den Studienzweig „Musical“ vor.

Nicht nur als Duo traten Linda und Fabio in Saarbrücken an, sondern auch als Teil der Musicalschule Bodensee (MSB) Crew in der Kategorie „Team over 18“. Mit Julia Sonntag, Celina Höge, Mara Ehninger und Fabio Kopf battelte sich die Gruppe aus Überlingen mit 22 anderen Crews. Hier musste die MSB Crew alle Hip Hop Stile wie Locking, House, Hip Hop, TopRocks, Popping stilsicher, sychron und mit Dynamik präsentieren.

