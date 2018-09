Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 23 Uhr, das an der Ecke Torenstraße / Am Weiher an zwei Metallstangen angebrachte Hinweisschild „Ferienwohnungen“. Die Metallstangen waren in die Erde einbetoniert, teilt die Polizei mit.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Schildes geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Meersburg unter Telefon 07532 / 434 43 zu informieren.