Heiße Asche löst Brand aus

Mutmaßlich nicht vollständig ausgekühlte Reste eines Aschenbechers haben laut Polizeibericht am Sonntagvormittag kurz nach 11 Uhr zu einem Schwelbrand in der Daisendorfer Straße in Meersburg und zum Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Eine 25-jährige Wohnungsinhaberin hatte zuvor den Inhalt des Aschenbechers auf dem Balkon in eine Plastiktüte geleert. Kurze Zeit später stand diese in Flammen.

Das Feuer wurde von einem Zeugen entdeckt, welcher erste Löschversuche einleitete und zusammen mit der Frau den Brand eindämmte. Die Flammen konnten von der Feuerwehr Meersburg, die mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften angerückt war, schließlich gelöscht werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Gegen die 25-Jährige wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.