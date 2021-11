Heberle neuer FDP-Ortsvorsitzender

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem erfolgreichen Bundestagswahlkampf auch in den Bodensee-Gemeinden hat der FDP-Ortsverband Meersburg–Uhldingen/Meersburg–Immenstaad im Rahmen einer großen Mitgliedersammlung am 27. Oktober 2021 in Immenstaad seinen neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender des Ortsverbandes ist Daniel Heberle (28), Gastronom aus Immenstaad.