Hagnauer Erntedank-Spenden gehen an Menschen im Ahrtal

Zum Erntedankfest übergaben Bettina Losch und Pfarrer Schneider in der katholischen Kirche in Hagnau symbolisch einen Scheck an Philipp Gotterbarm von den Wirtschaftsjunioren Bodensee-Oberschwaben. Die Spendengelder werden für Menschen eingesetzt, die von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen sind.

Den Verantwortlichen für den Erntedank-Teppich in Hagnau, Bettina Losch und Lisa Mischke, war es wichtig, die Spendeneinnahmen aus den Jahren 2020 und 2021 gezielt an Menschen im Ahrtal zu geben, heißt es in einer Pressemitteilung. In Hagnau haben sich Patrick Müller (Baugeschäft Müller) und Philipp Gotterbarm (Wirtschaftsjunioren) mit mehreren aktiven Unterstützern, schon mehrmals auf den Weg in die Flutgebiete gemacht, um vor Ort anzupacken, heißt es weiter. Dabei ging es direkt nach der Flut um Entmüllen, Abreißen, Schuttentsorgen, im nächsten Schritt um die Bereitstellung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern sowie Stromerzeugern. Der letzte Transport war dann mit Werkzeugen, Kleingeräten und Brennholz Anfang Oktober erfolgt. Mittlerweile benötigen die Flutregionen neben dem Einsatz von ehrenamtlichen Helfern vor allem Finanzmittel, um Handwerker, Baumaterial etc. bezahlen zu können.

Mit den Wirtschaftsjunioren Rhein-Ahr konnte eine Organisation gefunden werden, die laut Pressemitteilung nun schon seit Monaten die Koordination von Helfern und den Einsatz von Hilfsgütern direkt im Ahrteil zum Großteil organisiert.