Hagnau serviert „Mozart, Wien und Wein“

Auf der Open-Air-Bühne in der Strandbadstraße in Hagnau sind am Sonntag, 9. August, Maximilian Randlinger (Querflöte) und Hakan Murat Isiklilar (Fagott) zu Gast. Sie widmen sich bei ihrem Sommerserenaden-Konzert unter dem Titel „Mozart, Wien und Wein“ Musik aus der Mozart-Zeit, teilt die Tourist-Information mit.

Die beiden Künstler wirken als Solisten bei internationalen Spitzenorchestern in München mit. Randlinger gehört dem Orchester der Deutschen Staatsoper an, Isiklilar spielt als Fagottist beim Münchener Rundfunkorchester. Beide Musiker bieten dem Hagnauer Publikum Serenadenmusik für Bläserduo aus der Mozartzeit. Moderiert wird das Konzert von Georg Mais, seit vielen Jahren künstlerischer Leiter der Hagnauer Konzerte. Selbstverständlich darf bei dieser Veranstaltung in Hagnau ein gutes Glas Wein nicht fehlen.

Maximilian Randlinger, in Oberbayern geboren, studierte zuletzt an der Hochschule für Musik München bei Prof. Andrea Lieberknecht und schloss seine Studien mit Auszeichnung ab. Er war Preisträger zahlreicher Wettbewerbe im In- und Ausland.

Der in Zweibrücken geborene Hakan Murat Isiklilar studierte an der Hochschule für Musik in Hannover und später an der Hochschule für Musik in München mit dem Hauptfach Fagott bei Prof. Dag Jensen. Als Solist trat er mit zahlreichen Orchestern auf und war zuletzt Mitglied der Göttinger Sinfoniker. Heute wirkt er beim Münchner Rundfunkorchester. Hakan Murat Isiklilar ist gleichzeitig Mitglied im Canorus-Quintett.