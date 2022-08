Grundschule Hagnau geht mit „Eule auf Europatour“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 23. und 24. Juli haben die Schüler der Grundschule Hagnau in Zusammenarbeit mit der Musikkapelle Hagnau und der Jugendmusikschule Meersburg im Musical „Eule auf Europatour“ (aus dem Lugert-Verlag) mit einer kleinen Eule zum zweiten Mal eine große musikalische Entdeckungsreise gemacht. Eingebettet in eine ebenso spannende wie lustige Story wurden acht stilistisch typische Musikstücke aus unterschiedlichen Ländern präsentiert.

Die Schüler hatten mit viel Eifer und Engagement geprobt und konnten mit tollen Kostümen, Textsicherheit, Schauspiel, Tanz und vor allem wunderbarem Gesang überzeugen.

„Eule war längst kein Musiklaie mehr. Nachdem sie auf ihrer ersten Reise Tiere wie die Pop-Fliege, die Jazz-Kellerassel und die Punk-Katze kennengelernt hatte, zog es sie nun im Tourbus des Schlager-Bibers quer durch Europa. Schon bald waren neben Eule und Biber noch weitere Tiere aus verschiedenen Ländern mit an Bord: Allesamt brachten sie ihren eigenen Beat mit und zeigten, wie unterschiedlich man musizieren, tanzen und leben kann.“ (Quelle: www.eule-findet-den-beat.de)

Eule reiste quer durch den Hagnauer Uferpark und begeisterte gemeinsam mit ihren Freunden die Zuschauer. Der Uferpark und auch der Bodensee hatten sich mit beeindruckenden Bühnenbildern und Requisiten in die verschiedenen europäischen Länder verwandelt. Live begleitet wurden die Kinder von einer bunt zusammengewürfelten Eulen-Combo unter der Leitung von Dominik Merk. Auch die Musikkapelle Hagnau spielte in der letzten Szene des Musicals für die Kindern auf und das Publikum konnte sich zusammen mit der „Blasmusikmöwe“ davon überzeugen, wie fruchtbar und bereichernd die Kooperation zwischen Grundschule und Musikkapelle hier in Hagnau ist.

Allen Organisatoren, sowie auch ganz besonders allen Sponsoren ein herzliches Dankeschön. Sie haben den Kindern diese Reise mit all den Erfahrungen und bleibenden Erinnerungen ermöglicht.