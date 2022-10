Grundschüler beim Wimmeln mit dem Hagnauer Winzerverein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen tollen Vormittag durften die Schüler der Grundschule Hagnau wieder beim Wimmeln mit Winzern des Hagnauer Winzervereins erleben. Bei strahlendem Sonnenschein wurden gemeinsam mit Familie Berger wunderbare Spätburgundertrauben in der Nähe der Schule geerntet. Anschließend ging es in den Winzerverein. Dort wurden die Trauben auf das Förderband gestellt, gewogen, die Kinder durften den Zuckergehalt mit dem Refraktometer messen und beim Pressen helfen.

Der leckere Traubensaft durfte natürlich gleich probiert werden. Familie Berger spendierte Brezeln dazu. Zum Abschluss gab es noch eine spannende Reise durch die Gebäude des Winzervereins in den Holzfasskeller, zum Archiv und zur Abfüllanlage. Dieser Aktionstag ist ein Baustein der Kooperation unter dem Motto „Die Weinrebe im Jahreslauf - ein Projekt der Grundschule Hagnau in Zusammenarbeit mit dem Winzerverein Hagnau“. Ein ganz herzliches Dankeschön an Karl Megerle, Fabian Dimmeler und Familie Berger für dieses tolle Erlebnis.