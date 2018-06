Gestreift: Rollerfahrer stürzt, Smart kippt um

Drei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend gegen 18.15 Uhr in Meersburg ereignet hat, wie die Polizei berichtet. Der 33-jährige Fahrer eines Motorrollers fuhr die Serpentine von der Fähre kommend hoch und streifte dabei das linke Hinterrad am Smart einer entgegenkommenden Frau. Während der Zweiradlenker daraufhin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog, verlor auch die 22-Jährige die Kontrolle über ihr Auto, das gar zur Seite umkippte. Die Fahrerin sowie ihre Beifahrerin verletzten sich ebenfalls. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, am Smart dürfte Totalschaden entstanden sein, vermutet die Polizei.