Genossenschaftsfest ist erstmals am Bodensee

Der Genossenschaftstag ist nach der Coronapause zurück: Erstmals seit drei Jahren findet am Samstag, 2. Juli, wieder der Festtag der Genossenschaften in Baden-Württemberg statt. Von 12 bis 16 Uhr präsentieren sich am Torkel beim Rathaus in Hagnau die Genossenschaften der Region mit ihren vielfältigen Geschäftsmodellen – zum ersten Mal überhaupt am Bodensee. Den mittlerweile 14. Genossenschaftstag im Südwesten veranstaltet der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband (BWGV) gemeinsam mit der Hagnauer Volksbank und dem Winzerverein Hagnau.

Neben den Gastgebern präsentieren sich Unternehmen der Genossenschaftlichen Finanzgruppe, der BWGV und der Gewinnsparverein (Köln). Daneben ist auch für Unterhaltung gesorgt: Der Musikverein Hagnau, die örtliche Grundschule sowie die beiden Tanzgruppen „Eulengarde“ Hagnau und HCK Immenstaad sowie die Band „Entprima“ sind dabei. Patrick Bäurer, Weltrekordhalter und Vizeweltmeister im Fußball-Freestyle, performt mit seiner Partnerin Aguśka aus Polen, dreifache Weltmeisterin und Weltrekordhalterin, eine exklusive Duo-Show. Zudem werden die beiden ihren Weltrekord-Trick präsentieren. Als Moderator ist Rainer Jäckle mit dabei. Eröffnet wird der 14. Genossenschaftstag um 12 Uhr von Bürgermeister Volker Frede, Karl Megerle (Vorstandsvorsitzender Winzerverein Hagnau eG), Thomas Urnauer (Vorstandsmitglied der Hagnauer Volksbank eG) und BWGV-Präsident Roman Glaser.

Wie beliebt und erfolgreich Genossenschaften im Bodenseekreis sind, zeigen die insgesamt 20 Genossenschaften und deren mittlerweile mehr als 72 000 Mitglieder, heißt es im Pressebericht des Genossenschaftsverbands.„Aufgrund der Einzigartigkeit ihres Geschäftsmodells können Genossenschaften sehr gut dabei helfen, wichtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunftsherausforderungen zu meistern. Genossenschaften zeichnen sich ganz besonders durch Solidarität, Nachhaltigkeit, Regionalität und Beständigkeit aus“, erläutert Glaser. Einen Schwerpunkt bei den Gründungen bilden Genossenschaften im kommunalen Umfeld: Neben der ärztlichen Versorgung stehen Themen wie Mobilität, Betreuung, Pflege und die Entwicklung von Stadtquartieren auf der Agenda. „Genossenschaften können dort eine Lösung sein, wo sich die Öffentliche Hand nicht so stark wie eigentlich notwendig engagieren will oder kann“, verdeutlicht der BWGV-Präsident.

Mit nahezu 3,9 Millionen Mitgliedern ist Baden-Württemberg das „Land der Genossenschaften“ – das entspricht mehr als jedem dritten Einwohner des Bundeslandes. Der Südwesten hat deutschlandweit die mit Abstand höchste Dichte an Genossenschaftsmitgliedern. Die aktuell 770 Unternehmen in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft (eG) verteilen sich auf rund 50 Branchen. 33.600 Menschen (Ware: 13.000, Banken: 20.600) arbeiten für Genossenschaften.

Die Genossenschaften vor Ort sind gute Beispiele für das Geschäftsmodell. Bei der 1873 gegründeten Hagnauer Volksbank vertrauen 3700 Kunden, von denen fast 1900 auch Mitglieder ihrer Bank sind, auf das Genossenschaftsprinzip. 19 Mitarbeiter betreuen ein Geschäftsvolumen von 127 Millionen Euro. Knapp 7000 Euro gehen jährlich an Spenden an Vereine und andere gemeinnützige Institutionen vor Ort.

Der Winzerverein Hagnau wurde bereits vor mehr als 140 Jahren von dem Volksschriftsteller und Pfarrer Dr. Heinrich Hansjakob gegründet – als Bollwerk gegen die Willkür der Weinhändler. Heute ist der Winzerverein mit 52 Winzerfamilien und rund 177 Hektar Rebfläche der größte genossenschaftliche Weinbaubetrieb am Bodensee. Neben den beiden Gastgebern gibt es im Ort außerdem die Raiffeisen-Warengenossenschaft Hagnau.