Gemeinderat Meersburg lehnt ganzheitliches Verkehrskonzept ab – Stattdessen soll ein Park-Konzept her

Dauerthema Parken: Der Meersburger Gemeinderat hat Bauamtsleiter Martin Doerries am Dienstagabend beauftragt, gemeinsam mit der Aalener Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft ein Konzept über die Datenerhebung für den ruhenden Verkehr und ein Parkhaus in der Unterstadt zu erarbeiten. Zuvor war es im Ratssaal zu einer teils heftigen Diskussion gekommen.

Auslöser war der Vorschlag von Bauamtsleiter Doerries, von der Aalener Firma ein umfassendes Verkehrskonzept erstellen zu lassen – inklusive der Messung von Verkehrsströmen, Berücksichtigung von Fahrradfahrern und Fußgängern sowie einer Bürgerbefragung zu verkehrsbezogenen Themen. Er brauche diese Datengrundlage, um ein Verkehrskonzept zu entwickeln, das als ganzheitliche Lösung für das Meersburger Verkehrs- und Parkproblem diene.

Keine neuen Erkenntnissedurch Datenerhebung

Die Stadträte hatten sich aber anderes gewünscht: Statt einer neuerlichen Untersuchung des kompletten Meersburger Verkehrsaufkommens, rechneten sie damit, in dieser Sitzung konkrete Vorschläge in Sachen Parken in der Unterstadt zu bekommen. „Ich bin sehr enttäuscht“, sagte etwa Stadtrat Markus Waibel (FWV), nachdem Ulrich Noßwitz, Prokurist und Diplom-Ingenieur bei der Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft, sein Konzept vorgestellt hatte. „Das machen wir alle zehn Jahre. Eine Datenerhebung wird keine neuen Erkenntnisse geben“, äußerte sich Waibel und erhielt dafür Applaus von den Publikumsrängen, wo einige Anwohner der Unterstadt Platz genommen hatten.

Ähnlich kritisch zeigte sich Michael Gielowsky (Umbo): „Seit 50 Jahren diskutieren wir und es geht nicht weiter.“ SPD-Stadtrat Boris Mattes befürchtete, durch eine neuerliche Datenerhebung Zeit zu verlieren. „Was ist an den alten Gutachten so schlecht“, fragte er in die Runde. Ein Neues würde beim eigentlichen Problem, dem Parken, nichts nutzen. „Mit Ihrer Planung werden wir nicht schlauer“, äußerte sich auch Peter Köstlinger (CDU). Ein allumfassendes Verkehrskonzept sei ein „Kürprogramm“, man müsse sich aber zunächst um das Pflichtprogramm kümmern. „Im Augenblick brennt’s. Priorität hat die Unterstadt“, sagte Köstlinger, der mit diesen Sätzen erneut für Applaus sorgte. Weiter ging es mit Heidrun Funke (Grüne): „Das darf doch nicht wahr sein, dass wir wieder bei Adam und Eva anfangen.“

CDU-Stadtrat Peter Schmidt nahm sich ein Herz und versuchte, dem zunehmend angespannt wirkenden Noßwitz die heftigen Reaktionen seiner Ratskollegen zu erklären. Es gehe zu diesem Zeitpunkt nicht darum, die komplette Verkehrssituation in Meersburg zu verändern, sondern darum, „einen Stadtteil zu entlasten“. In der Unterstadt könne nur ein Parkhaus Abhilfe schaffen. Und der Standort dafür stehe bereits fest. Ein allumfassendes Konzept sei daher wenig hilfreich.

Ingenieur Noßwitz zeigte sich dennoch überzeugt: „Es macht schon Sinn, alles in Zusammenhänge zu setzen.“ Dieser Meinung war auch Bauamtsleiter Deorries, der viel Kritik einstecken musste. „Aus meiner Sicht kann es nur eine ganzheitliche Lösung geben. Nicht nur für die Unterstadt“, sagte er. Und dafür benötige er zuverlässige Daten.

Konzept sollbis Ende Juli fertig sein

Bürgermeister Martin Brütsch schlug mit Blick auf die Uhr vor, das Thema zu vertagen, hatte jedoch auch gegen einen Antrag von Peter Schmidt nichts einzuwenden. Dieser bestand darin, das Ingenieurbüro nicht wie von der Verwaltung vorgeschlagen mit der „Grundlagenermittlung und Entwicklung eines integrierten Verkehrskonzepts“ zu betrauen. Stattdessen solle man Doerries und Noßwitz mit der Erarbeitung eines Konzepts für die Datenerhebung des ruhenden Verkehrs und eines Parkhauses in der Unterstadt beauftragen. Diesem Vorschlag stimmten fast alle Gemeinderatsmitglieder zu. Ein „Nein“ kam lediglich von Heidrun Funke, die sich mehr erhofft hatte, Urban Bernhard (CDU) enthielt sich.

Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Das Konzept von Doerries und Noßwitz soll jedenfalls bis Ende Juli vorliegen. Mit der Umsetzung will man dann im August beginnen.