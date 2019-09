Geld für falschen Sohn übergeben

Eine 89-jährige Frau aus Meersburg ist bereits am 22. August Opfer eines Betrugs geworden. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Die Frau erhielt am frühen Abend den Anruf eines Mannes, der sich als ihr Sohn ausgab. In dem Telefonat gab der Unbekannte vor, dass er im Ausland einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun zur Begleichung der Schäden und Bezahlung einer Strafe schnell eine größere Summe Bargeld benötige. Während des etwa zweieinhalbstündigen Gesprächs, in welchem das Telefon auch an einen vermeintlichen Werkstattbesitzer und einen vorgespielten Rechtsanwalt weitergereicht wurde, traten die Anrufer so überzeugend auf, dass die Frau schließlich einen Bargeldbetrag von mehreren zehntausend Euro in ein Briefkouvert verpackte und dieses noch am selben Abend an eine Abholerin übergab, die die 89-Jährige zu Hause aufsuchte, berichtet die Polizei.

Als der vermeintliche Sohn am Folgetag das Geld nicht wie telefonisch vereinbart zurückbrachte und sie ihren echten Sohn nicht erreichte, rief die Geschädigte ihre Tochter an, die daraufhin die Polizei informierte. Diese ermittelt nun in dem Fall und weist in diesem Zusammenhang zum wiederholten Mal auf die Betrugsmasche des falschen Familienangehörigen, bekannt unter dem Begriff „Enkeltrick“, hin.