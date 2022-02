Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwei Warnbaken und vier Leuchten hvon einer Baustelle in der Steigstraße in Meersburg gestohlen. Laut Besitzerin sei dies schon mehrfach vorgekommen. Auch eine nahegelegene Baustelle sei von ähnlichen Taten betroffen gewesen. Der Polizeiposten Meersburg bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 07532 / 434 43 zu melden.