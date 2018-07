Gastliegeplätze werden teurer

Gleich drei Entscheidungen hat der Gemeinderat bezüglich des Städtischen Seglerhafens gefällt: Der neu geschaffene Posten des Hafenmeisters, Thomas Heger, geht in die Verlängerung. Außerdem werden Gastliegeplätze künftig teurer und Wasserliegeplätze werden auf drei Jahre vermietet.

Seit der Saison 2009 gibt es im Städtischen Hafen einen Hafenmeister. Thomas Hegers Vertrag, der am 28. Februar nächsten Jahres endet, wird verlängert. Gemeinderäte und Verwaltung waren einhellig der Meinung, das Konzept habe sich bewährt und Heger sei der richtige Mann für den Posten. Markus Waibel (FWV) meinte sogar, es habe keine Unannehmlichkeiten mehr am Hafengelände gegeben seit es den Hafenmeister gebe. Außerdem beschloss das Gremium die Gebühren für Gastliegeplätze zu erhöhen und mehr an der Schiffsgröße zu orientieren.

Wer heute mit seinem Schiff den Meersburger Hafen anläuft, zahlt den Einheitssatz von vier Euro am Tag, egal wie groß sein Gefährt ist. Um sich hierbei nun den anderen Häfen am Bodensee anzugleichen, hat sich der Gemeinderat entschlossen, die Gastliegeplatzgebühr auf 10 Euro pro Nacht inklusive zwei Personen und Strom zu erhöhen bei einer Schiffslänge bis 10 Meter. Bei größeren Wasserfahrzeugen müssen dann für die gleiche Leistung 12 Euro gezahlt werden. Laut Aussage des Hafenmeisters betrifft das im Schnitt 10 bis 15 Schiffe pro Nacht in der Saison.

Mit den beschlossenen Änderungen erhofft sich die Verwaltung Mehreinnahmen von bis zu 5000 Euro pro Jahr. Annette Brunke-Kullik (FWV) und Heidrun Funke (Bündnis 90/ Grüne) hätten es sogar gern gesehen, wenn die Gebühren noch höher ausgefallen wären.

Michael Benz hingegen warnte davor zu übertreiben. „Ausgerechnet in Meersburg ist sowieso schon alles teurer“, da könne die Stadt nicht auch noch beim Liegeplatz soviel verlangen, argumentierte er.

Einigkeit herrschte bei der dritten Entscheidung zum Seglerhafen. Ab 2010 werden Wasserliegeplätze künftig für drei Jahre vergeben werden. (mw)