Galerie und Kreiskulturamt stellen Neuerwerbungen vor

In der Galerie Bodenseekreis in Meersburg haben Kreiskulturamtsleiter Dr. Stefan Feucht und die neue Leiterin der Galerie Bodenseekreis, Dr. Carolin Krumm, die Neuerwerbungen des Landkreises sowie die Ausstellungsprojekte für 2010 vorgestellt.

Es wirkt schlicht und luftig, trotz des aufwändigen Rahmens, das „Haus am Bodensee“, das Hans Purrmann 1921 in Öl auf Leinwand gemalt hat. Immer wieder diente das Haus in Langenargen dem Maler als Motiv, meist in leuchtenden Farben, die typisch sind für die Malweise des an Henri Matisse geschulten Spätimpressionisten. Bei der Neuerwerbung möchte man fast an eine Skizze denken. Bleistiftstriche geben einige Konturen vor, leichte lasierte Farben erwecken den Eindruck des Kolorierens.

Kräftig, ja wild muten dagegen die alemannischen Masken an auf einem Farblitho, das Otto Dix 1969 geschaffen hat. Auch mit einem Selbstporträt ist er vertreten. Zwei neuere Arbeiten zeigen die für Emil Kiess typische Arbeitsweise. Von Bruno Kurz, dessen meditatives malerisches Werk im Frühjahr 2009 in der Galerie in der Lände Kressbronn ausgestellt war, sind zwei typische Bilder in quadratischem Format. Kurz legt hier horizontal Schicht neben Schicht, sodass man auf den gegenstandslosen Bildern, die visuelle Eindrücke reflektieren und sich mit Licht und Materialität auseinandersetzen, Landschaften zu erkennen meint. Zwei große Ausstellungen plant das Kreiskulturamt für das kommende Jahr. Zunächst werden unter dem Thema „see collection“ sechs Themen in sechs Räumen, betreut von sechs Kuratoren, gezeigt. Der Titel assoziiert den See wie die Aufforderung zum Sehen – eine interessante Fragestellung.

„Moormaler“ aus Bad Wurzach

Wie Dr. Krumm berichtet, sollen Ausstellungen zu den Sammlungsschwerpunkten des Bodenseekreises gezeigt werden, im kommenden Jahr Bildwerke von Sepp Mahler, dem „Moormaler“ aus Bad Wurzach. „Mich alten Mann vergaß die Welt“, sagte der als Vagabund weit gereisteMaler, der sich schließlich wieder im heimischen Oberschwaben niederließ. Reich sei er nicht geworden, doch seine Malerei künde von Schalk und Witz, von Liebe und Glaubensfestigkeit, sagte Dr. Krumm. (hv)