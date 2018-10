Galerie Bodenseekreis soll voll klimatisiert werden

Die Verwaltung hat empfohlen, die kreiseigene Galerie Bodenseekreis (Rotes Haus) in Meersburg voll zu klimatisieren und eine museumsgerechte Beleuchtung einzubauen. Damit einhergend solle eine höhere Mete akzeptiert werden. Doch der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags hat die Verwaltungsempfehlung nicht durchgewunken. Die CDU-Fraktion will zunächst den Mietvertrag sehen. „Dann fällt eine Entscheidung leichter“, sagte Kreisrat Manfred Härle. Dem stimmte der Ausschuss zu.

Die Galerie Bodenseekreis ist jährlich von März bis Oktober geöffnet und ist für die Stadt Meersburg einer der Besuchermagnete. Allerdings: In den Sommermonaten wird es in dem dreigeschossigen Gebäude oft sehr heiß. Es wurden Temperaturen von mehr als 30 Grad gemessen, was sowohl für Kunstwerke als auch für Besucher kritisch ist. Vor allem aber können die extrem starken Schwankungen im Bereich der Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu Schäden und einem Werteverlust an den Kunstwerken führen.

Das richtige Museumsklima

Kunstwerke von höherem Rang werden mittlerweile nur noch an Institutionen mit Museumsklima vergeben. Diesen Anspruch erheben nicht nur große Museen, sondern auch regionale Einrichtungen, die, sobald sie selbst über das geforderte Klima verfügen, zum Schutz ihrer Kunstwerke nur noch unter diesen Voraussetzungen verleihen. Ein museales Raumklima ist Voraussetzung für eine Leihgabe. Die Richtlinien für ein Museumsklima schreiben 18 bis 22 Grad Celsius bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 55 Prozent vor. Um dieses Klima zu erreichen, ist eine Klimaanlage notwendig, die das gesamte Gebäude temperieren und die Luft nicht nur entfeuchten, sondern auch befeuchten kann. Angedacht ist in Meersburg ein System, das stockwerksweise installiert wird. Dafür sollen neun der 27 Elektrospeicherheizköper demontiert und durch 14 Kühlgeräte mit Verdunstungsluftbefeuchtern ersetzt werden. Außerdem ist die aktuelle Beleuchtungssituation für Ausstellungszwecke unzulänglich und soll durch eine Beleuchtungslösung über abgehängte Deckenschienen, in denen die Lampen bewegt werden können, ersetzt werden.

Das Galeriegebäude ist vom Kreis von der Stadt Meersburg angemietet. Gemäß Mietvertrag ist die Burgenstadt zu den genannten baulichen Verbesserungen nicht verpflichtet. Die Kreisverwaltung hat in Gesprächen mit der Stadt allerdings über eine Investitionskostenbeteiligung in Form eines einmaligen Zuschusses gesprochen, da die Klimaanlage eine Aufwertung der Immobilie darstellt.

Einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 60 000 Euro hat der Meersburger Gemeinderat bereits bewilligt. Insgesamt sollen eine Vollklimatisierung und museumsgerechte Beleuchtung etwa 165 000 Euro kosten. Der bestehende Mietvertrag mit dem Kreis soll um zehn Jahre verlängert und die Miete auf ein „ortsübliches Niveau“ angehoben werden.

Von einer Mieterhöhung zeigte sich Kreisrat Dieter Hornung „nicht begeistert“. Schließlich bedeute die Ertüchtigung der Galerie einen Vorteil für die Stadt Meersburg, weshalb man hinsichtlich der Miete hinsichtlich noch anderer Objekte des Kreises an Meersburg Erwartungen habe, sagte er. Eine Entscheidung über die Mittelbereitstellung des Kreises für die Galerie wurde bis zur Vorlage des Mietvertrages vertagt.