Fürstenhäusle bietet Blick über die Dächer der alten Stadt Meersburg

Hundert Jahre nach der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff zog ihr Urgroßneffe Heinrich von Bothmer mit seiner Frau Helen ins Fürstenhäusle eingezogen. Vor rund 84 Jahren, am 29. August 1936, heirateten sie in New York. Helen von Bothmer stiftete 1957 den Droste-Literaturpreis für Dichterinnen, mit dem seither deutschsprachige Schriftstellerinnen ausgezeichnet werden. Die Staatlichen Schlösser und Gärten laden Interessierte dazu ein, einen Blick in das Haus zu werfen.

Helen von Bothmer, 1908 als Helen Davis in einem kleinen Ort in Missouri geboren, absolvierte Ausbildungen zum Model und zur Modezeichnerin. Nach der Hochzeit mit Heinrich von Bothmer-Schwegerhoff, einem Urgroßneffen der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, zog das Paar von den USA zunächst nach Berlin Nach dem Zweiten Weltkrieg erholte sich das Paar in Meersburg, wie die Staatlichen Schlösser und Gärten mitteilen.

Helen von Bothmer kümmerte sich um das von Marie von Bothmer 1923 eingerichtete Droste-Museum im Fürstenhäusle. Sie griff auf weitere Leihgaben und Erinnerungsstücke der Verwandtschaft zurück. Durch ihre Arbeit war es möglich, dass am 24. Mai 1948 mit dem 100. Todestag von Annette von Droste-Hülshoff das Fürstenhäusle wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte. Heinrich von Bothmer starb zwei Jahre später im Alter von 53 Jahren.

Helen von Bothmer lebte bis 1996 und kümmerte sich über viele Jahre um den Nachlass der Dichterin. Bekannt wurde sie vor allem durch einen Literaturpreis: Sie stiftete 1956 den Droste-Preis für Dichterinnen, der 1957 erstmals vergeben wurde und seither alle drei Jahre verliehen wird. Der Hauptpreis für das Gesamtwerk einer Schriftstellerin ist heute mit 6000 Euro dotiert. Seit 2003 vergibt die Stadt Meersburg zusätzlich einen Förderpreis für junge Autorinnen, die am Anfang ihres literarischen Schaffens stehen.

Das „Fürstenhäusle“, inmitten der Weinberge über Meersburg gelegen, geht zurück auf die Fürstbischöfe von Konstanz. 200 Jahre lang blieb das Garten- und Lusthäuschen in ihrem Besitz, bis es über einen kurzen Umweg seine wohl berühmteste Eigentümerin fand: Annette von Droste-Hülshoff ersteigerte es 1843 für 400 Reichstaler in einer Auktion.