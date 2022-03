Friedenskonzert in Hagnau

„Frieden in Europa" ist der Titel des Konzerts am Montag, 14. März, im Rathaus Hagnau. Auf Initiative von Bürgermeister Frede, der Südwestdeutschen Mozart Gesellschaft und dem Rotary Club Überlingen gastiert die ukrainische Pianistin Galyna Gusachenko zusammen mit Georg Mais, künstlerischer Leiter der Hagnauer Konzerte ist, in Hagnau. Auf dem Programm des spontan organisierten Konzertes steht eine Lesung und Musik mit dem Titel „Wolfgang Amadeus Mozart auf der Reise nach Paris“. Beim Benefizkonzert zugunsten ihrer vom Krieg verfolgten Landsleute spielt sie Meisterwerke für Klavier von Haydn und Mozart. Die Einnahmen sind für „Ukraine Hilfe" des Rotary Clubs Überlingen, über welchen direkte Kontakte in die Ukraine bestehen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.Es gelten die aktuellen Hygieneregeln. Platzreservierungen unter Telefon 07532 / 4300-49 und per E-Mail an tourist-info@hagnau.de .Beginn ist um 19.30 Uhr.