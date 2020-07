Fremder Mann im Schlafzimmer

Einen gehörigen Schrecken hat eine 55-jährige Frau am frühen Sonntagmorgen in einer Ferienwohnung in der Unteruhldinger Straße in Meersburg bekommen. Laut Polizei wachte die Frau auf und hörte Schritte in ihrem Schlafzimmer. Schließlich stellte sie einen fremden Mann neben ihrem Bett fest, der einen Schlüssel in der Hand hielt und auf Ansprache etwas von „falsche Wohnung“ sprach.

Auf die Frage, wie er in die Wohnung hereingekommen sei, deutete der Fremde auf die geöffnete Balkontüre. Nachdem die 55-Jährige den Unbekannten aus der Wohnung verwiesen und mit Unterstützung einer Freundin alle Türen verschlossen hatte, stellte sie fest, dass der Mann offenbar einen Schlüsselbund und eine Zigarettenschachtel entwendet hatte.

Nach Verständigung der Polizei konnte diese im Rahmen der Fahndung einen 21-jährigen Mann in der Nähe antreffen, auf den die Personenbeschreibung passte. Bei der Überprüfung fanden die Beamten den Schlüssel der Ferienwohnung sowie weitere persönliche Gegenstände der 55-Jährigen. Gegen den Mann wird nun wegen Einbruchdiebstahls ermittelt.