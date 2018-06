Freibad-Saison beginnt auch in Meersburg

Der Sommer lässt sich noch ein wenig bitten, das wirkliche Badewetter hat sich noch nicht eingestellt. Dennoch – oder gerade deshalb – öffnet das Meersburger Frei- und Strandbad seine Türen. Am Donnerstag, 9. Mai, beginnt die Saison 2013. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es laut Betriebsleiterin Petra Sonntag keine Änderungen für die Badegäste.

„Es ist alles fertig. Es kann losgehen“, sagt Sonntag im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Wie immer bleibe jetzt nichts anderes übrig, als auf einen guten Sommer zu hoffen. Das angekündigte schlechte Wetter an den Eröffnungstagen schrecke die Stammgäste aber auch nicht ab. „Die kommen bei jedem Wetter“, ist sich auch Sonntag sicher. Auf große Veränderungen müssen sich die Badegäste in diesem Jahr nicht einstellen. „Wir haben nur Kleinigkeiten verändert. Die sind für den Besucher nicht sichtbar.“ So sei die Badewassertechnik in den Kellerräumen auf den technisch neuesten Stand gebracht worden. Ebenso wurde die Küche des Restaurants renoviert. „Das sind Änderungen, die unsere Qualität steigern werden“, ist sich Sonntag sicher.

Somit gibt es auch in diesem Jahr ein 50-Meter-Sportbecken, ein Nichtschwimmerbecken, ein Kinderbecken sowie natürlich den Bodensee. Für Sportbegeisterte steht weiterhin ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Gleich bleibt in diesem Sommer der Preis. Erwachsene Gäste zahlen vier Euro für die Tageskarte (ermäßigt 3,50 Euro), Kinder kommen für zwei Euro einen Tag lang in den Freibadgenuss (ermäßigt 1,50 Euro). Geöffnet hat das Meersburger Frei- und Strandbad von Christi Himmelfahrt bis Ende September täglich von 9 bis 20 Uhr. (glo)