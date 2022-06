Frau stirbt bei Verkehrsunfall in Meersburg

Eine 91-jährige Frau ist am Dienstagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall in Meersburg ums Leben gekommen. Die Frau wollte gegen 10.15 Uhr zu Fuß in der Kronenstraße die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst. Sie stürzte auf die Fahrbahn und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Kopfverletzungen.

Die Unfallverursacherin hatte sie vermutlich übersehen, als sie vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf die Straße einbog. Wie die Polizei mitteilt, hat der Verkehrsdienst Ravensburg die Ermittlungen übernommen. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären. Neben der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst samt Notarzt, waren auch Kräfte eines Notfallseelsorgedienstes im Einsatz.