Eine 84-jährige Frau ist am Montag gegen 12 Uhr auf der Harlacherstraße in Stetten mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Laut Polizeibericht suchte die Frau während der Fahrt nach einer Mütze auf dem Beifahrersitz, kam dabei nach rechts von der Straße ab und prallte ungebremst gegen den Baum. Am Auto entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.