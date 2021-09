Eine Frau aus dem Raum Uhldingen-Mühlhofen ist in der vergangenen Woche Opfer eines Betrugs geworden, wie die Polizei mitteilt. Sie hatte eine sogenannte Phishing-Mail geöffnet, die den Anschein erweckte, von ihrer Hausbank zu stammen. In der Folge gab die Frau geforderte persönliche Daten und eine TAN-Nummer an. Kurze Zeit später musste sie eine ungewollte Direktüberweisung im fünfstelligen Euro-Bereich von ihrem Konto ins Ausland feststellen.