Franz Braun erhält Förderpreis des Kreises

Im Spiegelsaal des Neuen Schlosses in Meersburg ist am Sonntagnachmittag der Förderpreis des Bodenseekreises 2018 für junge und gegenständliche Kunst sowie der Publikumspreis verliehen worden. Ein letztes Mal war an diesem Tag die dazugehörige Ausstellung „SACH MAL!“ im Roten Haus geöffnet.

Von den 150 Bewerbern hatte die Jury 31 Künstlerinnen und Künstler für die Ausstellung ausgewählt, die überwiegend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch aus Frankreich, Polen, Japan, Südkorea und Ghana kommen.

Bei der von Jazzgitarrist Thomas Lutz musikalisch begleiteten Feier wurden noch einmal alle 31 Künstler vorgestellt, ehe Landrat Lothar Wölfle die Namen der Sieger bekanntgab: Den mit 4000 Euro dotierten Förderpreis, der auch eine Ausstellung in der Überlinger Galerie Fähnle einschließt, erhielt der aus Niederösterreich stammende Künstler Franz Braun, den Publikumspreis der Künstler Daniel Odermatt aus Speyer.

Heike Frommer, die Leiterin der Galerie Bodenseekreis, stellte die Sieger vor. Franz Braun hat im Jahr 2014 sein Studium der Malerei an der Universität für angewandte Kunst in Wien mit Diplom abgeschlossen. Ausgestellt waren drei Porträts: „wahre, ehrliche Aussagen, mit Hingabe gemalte Porträts mit eigener Aura“.

Von der Jury hervorgehoben wurde die technische Brillanz wie der souveräne Umgang mit historischen Vorbildern, wie ein Vergleich mit Dürers Selbstbildnis im Pelzrock veranschaulichte.

Der Publikumssieger Daniel Odermatt aus Speyer – Franz Braun lag hier hinter dem Japaner Masaki Hagino an dritter Stelle – hat sein Studium der Bildenden Kunst an der Universität Landau mit dem Master abgeschlossen. Sein übergreifendes Thema ist der Mensch und zwischenmenschliche Beziehungen. Seine Szenen, „Gefühlslandschaften“, seien nie zufällig, sondern ausgehend von Fotografien inszeniert. Aus digitalen Skizzen entstehe dann die Malerei, in der sich Figürliches und Farbflächen gegenüberstehen.