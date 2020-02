Forum gründet „Arbeitskreis Verkehr Meersburg“

Klimapolitik im Fokus

Der nächste Vortragsabend des FoWiK findet am Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr im Jufa-Hotel, Vorburggasse 1-3, in Meersburg statt. Zusammen mit dem Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz geht es um das Thema „Kommunale Klimapolitik in Deutschland und den USA“.