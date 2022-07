Firma Neusch installiert E-Ladestation

Die Firma EP Electro Neusch aus Stetten am kalten Markt hat eine öffentliche E-Ladestation am Geschäftsgebäude im Schäufeleweg installiert. das geht aus einer Pressemitteilung hervor. An der Ladestation können maximal zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit maximal 22kW geladen werden. Da die Installation der Ladestation durch das Land Baden-Württemberg mit 40 Prozent bezuschusst wurde, mussten auch zwei Parkplätze angelegt werden, heißt es in der Mitteilung.

Zugang zum Ladepunkt erhält man entweder durch Scannen des QR-Codes mit dem Smartphone oder durch Freischalten mit einer RFID-Karte, die jeder E-Fahrzeugbesitzer über einen Stromanbieter bestellen kann. Bei diesen Vertragskarten ist der Strompreis an allen Ladestationen in ganz Deutschland fest vorgeschrieben. Beim Scannen mit dem Smartphone gibt der Betreiber der Ladestaion den Strompreis vor.

Somit stehen in Stetten am kalten Markt nun vier öffentliche Ladestationen, mit insgesamt acht Ladepunkten zur Verfügung.