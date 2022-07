Feuerwehr, Italien und das Landleben im Museum entdecken

Das Auto und Traktor Museum in Uhldingen-Mühlhofen bietet ein spezielles Sommerferienprogramm an. Bei historischen Vorführungen im Innenhof vom Museum werden spannende Darbietungen über das Handwerk und Leben von früher präsentiert. Diese Veranstaltungen finden immer sonntags von 11 bis 15 Uhr statt. Der Eintritt zu den Shows ist kostenlos.

Start dieser Serie ist am Sonntag, 7. August, mit dem Motto „Feuerwehr und andere Blaulichter“. Die Besucher dürfen in die Welt der Feuerwehr eintauchen, die Schläuche verlegen, in der Eimerkette mit anpacken und beim Löschen mit einer historischen Spritze helfen, heißt es in einer Vorschau des Museums.

Weiter geht es am 14. August mit „Bella Italia“, mit Kaffee, Eis, Pasta und Pizza. Verschiedene italienische Rennwagen, Motorräder und Traktoren sind auch mit dabei. Am 21. August wird gesägt, gespalten, gereppelt, geschreinert und gezimmert beim Motto „Die Holzspäne fliegen“. Es werden auch verschiedene Handarbeiten vorgeführt. Die Landfrauen werden spinnen, flicken und nähen. An diesem Tag dürfen Kinder einen Holztraktor bauen und eine Runde mit dem Traktor mitfahren.

Die letzte kleine Zeitreise in die Vergangenheit findet am 28. August mit dem Thema „Das Leben auf dem Land“ statt. Es wird gedroschen, gebacken und gekocht. Die Ziegen, Schafe, Hasen und Hennen werden für Unterhaltung sorgen. Beim Kinderprogramm besteht die Möglichkeit, Butter herzustellen, Apfelsaft zu pressen und eine eigene Tasche mit Kartoffeldruck zu gestalten. Auch eine Traktor-Rundfahrt wird angeboten.