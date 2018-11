Sachschaden von rund 5000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der B 31 in Höhe der Abfahrt Meersburg ereignete. Ein 43-jähriger Autofahrer war auf dem linken Fahrstreifen und übersah beim Wechseln auf den rechten Fahrstreifen in Richtung B 33 (Stetten) einen neben ihm fahrenden 47-jährigen in einem Wohnmobil. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, teilt die Polizei mit.