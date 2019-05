Eine neuerliche Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter hat Meersburg am Donnerstagmittag und Überlingen am Donnerstagabend erreicht. Bei der Polizei wurden bislang 28 derartige Telefonate bekannt, in denen Betrüger nach der bekannten Masche versuchten, die Geschädigten in Angst zu versetzen, indem sie ihnen mitteilten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und nun auch das Hab und Gut der zumeist älteren Angerufenen bedroht sei. Man wolle die Polizei vorbeischicken, um die Wertgegenstände sicher in Verwahrung zu nehmen. In allen bislang bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurden die Betrugsversuche durchschaut und die Telefonate unmittelbar beendet. Die Polizei weist zum wiederholten Mal auf diese weit verbreitete Betrugsmasche hin. Insbesondere ältere Familienangehörige sollten über die Vorgehensweise der Täter informiert und aufgeklärt werden.