Fähre Konstanz-Meersburg fährt bald wieder im 15- Minuten-Takt

Die Fährverbindung zwischen Konstanz und Meersburg kehrt ab Donnerstag, 14. April, wieder zum regulären 15-Minuten-Takt zurück. Das bedeutet, dass es wieder mindestens alle 15 Minuten eine Abfahrt pro Fährehafen geben wird, teilen die Stadtwerke Konstanz in einem Schreiben mit.

Bei Bedarf wird auch der Fahrplantakt wieder verdichtet – der sogenannte Schnellkurs – und es kann ein fünftes Schiff eingesetzt werden. Dies ist abhängig von der konkreten Auslastung.

In den vergangen Wochen war die Fähre Konstanz-Meersburg in einem reduzierten Fahrplan unterwegs, um die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie für den Fährebetrieb abzufedern, da es während der Pandemie zu einem sehr starken Rückgang der Fahrgastzahlen und finanziellen Verlusten in Millionenhöhe kam, heißt es vonseiten der Stadtwerke. „Wir freuen uns, den Fahrgästen endlich wieder mehr Abfahrten anbieten zu können und dadurch auch die Situation zu Stoßzeiten deutlich zu verbessern. Die bisherigen Maßnahmen waren für uns als Unternehmen leider wirtschaftlich unabdingbar, nun wünschen wir uns wieder Normalität in jederlei Hinsicht“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert Reuter.