Experte spricht über „Nachhaltige Waldwirtschaft“

Förster Matthias Schenkl spricht am Dienstag, 30. August, um 19 Uhr im Theatersaal im Augustinum Meersburg über „Nachhaltige Waldwirtschaft in Zeiten des Klimawandels“.

Ein knappes Drittel unserer Landesfläche ist von Wald bedeckt und zum Wald haben die Deutschen ein sehr emotionales Verhältnis. Dabei wird die Waldnutzung sehr unterschiedlich gesehen: „Der Wald ist unaufgeräumt und wertvolles Holz verrottet“ meinen die einen und „Dem Wald tun wir Gutes, wenn wir ihn in Ruhe lassen“, meinen die andern. Zweifellos hat der nachwachsende Rohstoff Holz eine ausgezeichnete Öko- und Klimabilanz, Holz ersetzt energieintensive Produkte, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters für den Vortrag. Der Wald schützt vor Hochwasser und reinigt das Wasser. Wälder sind natürliche Klimaanlagen, Luftfilter und zugleich ein Ort der Ruhe und Erholung.

Dipl. Ing. Matthias Schenkl, Förster und Betriebsleiter für die Region Bodensee-Oberschwaben bei Wald Plus GmbH in Salem steht aktiv in der Verantwortung für eine nachhaltige Forstwirtschaft. Er wird berichten, wie sich der Klimawandel im Wald zeigt und mit welchen waldbaulichen Strategien eine zeitgemäße Forstwirtschaft auf den Klimawandel reagieren will. Er wird auch darauf eingehen, was „Ökologische Jagd“ bedeutet und was die Forstwirtschaft unter einer zeitgemäßen Revierbewirtschaftung versteht. Der Vortrag liefert nachvollziehbare Grundlagen für die aktuelle Diskussion um energieeffiziente Rohstoffe, ökologische Wirtschaft und die Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen. Der Eintritt zum Vortrag kostet acht Euro, ermäßigt sechs Euro, beides nur an der Abendkasse.