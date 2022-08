Exhibitionist in Meersburg gesichtet

Ein unbekannter Mann soll am Montag gegen 20.30 Uhr im Bereich der Unteruhldinger Straße in Meersburg zunächst nackt gebadet und anschließend am Ufer „sexuelle Handlungen vor zwei Frauen an sich vorgenommen“ haben, wie die Polizei mitteilt. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen. Der Mann soll etwa 65 bis 70 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Beschrieben wurde er als braungebrannt mit kurzem grauen Haar.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Telefon 07532 / 434 43 entgegen.