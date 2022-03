Ex-Bundespräsidenten Joachim Gauck liest in Meersburg

In der Reihe „Auf ein Buch mit...“ liest Bundespräsidenten a. D. Joachim Gauck am 28. März, um 19 Uhr, im Theatersaal des Augustinum Meersburg aus seinem Werk „Toleranz: einfach schwer“ vor. In dem 2022 in der 6. Auflage erschienen Buch streitet Joachim Gauck für eine kämpferische Toleranz. Aus der entschiedenen Überzeugung heraus, dass die Gesellschaft eine deutlichere und bewusstere Debatte über Toleranz benötigt, spürt er den Fragen nach: Was macht Toleranz aus und was macht sie notwendig? Und warum ist Intoleranz heute so populär und attraktiv?

Joachim Gauck, geboren 1940, studierte Theologie in Rostock und arbeitete viele Jahre als Pastor. Er war Mitinitiator des kirchlichen und öffentlichen Widerstands gegen die SED-Diktatur und ab März 1990 Abgeordneter für das Bündnis 90 in der zum ersten Mal frei gewählten Volkskammer. Vom Oktober 1990 bis 2000 stand Gauck an der Spitze der nach ihm benannten „Gauck-Behörde“ und war als ihr Beauftragter zuständig für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Am 18. März 2012 wurde Joachim Gauck zum elften Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Er ist Träger zahlreicher Preise und Ehrungen, unter anderem der Theodor-Heuss-Medaille und des Europäischen Menschenrechtspreises.

Einlass ab 18 Uhr (Zutritt nur mit aktuellem negativen Testnachweis). Tickets gibt es im Vorverkauf in den Vorverkaufsstellen Linzgau-Buchhandlung Meersburg, Tourist-Information Meersburg, Sir Dörr Wein & Kunst Meersburg sowie im Augustinum Meersburg