Ersthelfer rettet 80-Jährigem das Leben

Mit seinem beherzten Eingreifen hat ein Mann in Konstanz am Sonntagnachmittag ein Leben gerettet. Er leistete Erste Hilfe bei einem im Not geratenen 80-Jährigen, wie die Polizei in Konstanz mitteilte.

Der 80-Jährige war zuvor auf der Seestraße unterwegs. Im Bereich des Yachthafens sei er plötzlich umgekippt und am Boden liegen geblieben. Das sah ein 53-Jähriger von einer Bank in der Nähe aus und eilte dem bewusstlosen Mann zur Hilfe.

Bis ein Arzt eintraf, führte der Ersthelfer eine Herzdruckmassage durch. Damit habe er dem 80-Jährigen das Leben gerettet, heißt es in der Mitteilung der Polizei.