Erst zuhören, dann urteilen – auch das ist Geduld

Um Geduld und Toleranz ist es am Samstagvormittag beim Frauenfrühstück im Martin-Luther-Haus gegangen. Referentin Eva-Maria Steiger, Pfarrerin aus Konstanz, war manchen Anwesenden schon bekannt durch ihre regionalen Workshops zu den Frauengebetstagen. Diesmal kam sie über den See, um mit interessierten Frauen danach zu fragen, wo und wie uns in biblischen Stellen das Thema Geduld begegnet.

Gleich bei Jesus Sirach, einem kleinen, wenig bekannten Buch des Alten Testamentes, werden Suchende fündig. Da heißt es: „Ehre Vater und Mutter (...) und mit aller Geduld (...) dass der Segen der Eltern auf uns ruhe (...)“. Über das materielle Sorgen für die Eltern hinaus beschäftigt Steiger, wie Töchter und Söhne mit den Erfahrungen der älteren Generation und deren Geschichte umgehen. Geduld in diesem Zusammenhang heißt für die Referentin: Zuhören, nicht gleich urteilen.

Eine weitere Bibelstelle, wo es um Geduld geht, findet sich im Psalm 103. Dort wird von Gottes Geduld mit den Menschen gesprochen: „Er ist geduldig und von großer Güte.“ Gottes Geduld wird offenbar, als er Noah mit seinen Angehörigen die Sintflut in der Arche überleben lässt. Ebenso beim frommen Lot, der mit Gott um das Überleben der Menschen in Sodom und Gomorrha handelt.

In der Bibel ist dann vom Bund die Rede, den Gott mit den Menschen schließt. Eva-Maria Steiger verweist auf den Regenbogen, er sei das Symbol der Versöhnung, das Zeichen der Gottes-Geduld. Gegen Ende des Vortrags kommt das Gespräch auf Dorothee Sölle und deren Frage: Wo war Gott in Auschwitz? Wie konnte Auschwitz geschehen? Es ist diese bedrängende Frage, die die Germanistin Dorothee Sölle bewog, zu ihrer Philologie noch Theologie zu studieren. Und ihre Antwort: „Weil in Deutschland kein Platz mehr für ihn war, das Böse hat zu sehr überhandgenommen.“

Zur Geduld gehöre Mut, stellt die Pfarrerin fest. Und sie schließt mit einem modernen Gedichttext: „Was keiner denkt, das sollt Ihr denken wo alles dunkel ist, macht Licht.“ (il)