Englisches Streichorchester kommt nach Meersburg

Unter der Schirmherrschaft von Marie Herzogin von Württemberg gastiert das Wells Virtuosi Streichorchester am Samstag, 12. Juli, im Augustinum in Meersburg. Die Musiker aus England spielen im Rahmen ihrer diesjährigen Konzertreise, die sie durch Luxemburg, Deutschland und die Schweiz führt, um 10.30 Uhr Werke von Mendelssohn, Finzi, Respighi und Purcell.

Die Wells Cathedral School, zu der das Orchester gehört, zählt zu Englands herausragenden Musikinternaten. Die dortige Music School ist international bekannt für Spitzenqualität in der musikalischen Ausbildung. Kinder und Jugendliche mit Ausnahmebegabungen im Bereich Musik kommen aus aller Welt an diese Schule, um eine optimale Förderung zu erhalten. Die besten Streicher unter den Schülern werden ins Ensemble Wells Virtuosi aufgenommen.

Die Leitung hat bei diesem Konzert Matthew Souter, Professor an der Royal Academy of Music in London und einst erster Bratschist bei den Londoner Philharmonikern. Das Orchester macht zum wiederholten Mal Station im Bodenseekreis. Dies ist auch der Gastfreundschaft der Schirmherrin zu verdanken, die das gesamte Orchester während seines Aufenthalts im Schloss Friedrichshafen beherbergt.