Einbrecher richtet Sachschaden an

Über eine aufgehebelte Terrassentüre hat sich ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 13 und 20.30 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße „Obere Dohle“ verschafft. Polizeiangaben zufolge wurden die Wohnräume durchsucht, aber offenbar nichts gestohlen. Der Schaden konnte bislang nicht beziffert werden. In einem in der direkten Nachbarschaft liegenden Haus versuchte ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 18.30 und 20 Uhr ebenfalls gewaltsam in die Wohnung einzuzdringen, was ihm jedoch nicht gelang. Dennoch beläuft sich der angerichtete Schaden auf über 1000 Euro.