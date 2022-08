Einblick in das Leben von Helmut und Loki Schmidt

Im Augustinum Meersburg ist am Donnerstag, 25. August, um 19 Uhr in der Reihe „Auf ein Buch mit...“ Autor und Biograf Reiner Lehberger zu Gast. Er stellt im Theatersaal unter anderem sein Buch „Die Schmidts. Ein Jahrhundertehepaar“ vor. Das teilen die Veranstalter in einer Vorschau mit.

Darin geht es um Helmut und Loki Schmidt, die so beliebt waren, wie kein anderes Kanzlerehepaar. Sie galten als „Jahrhundertpaar“, definierten die Rolle der Kanzlergattin völlig neu und setzten sich auf einmalige Weise für den Aufbau der Demokratie in Deutschland ein. Reiner Lehberger zeichnet in seinem 2018 erschienenen Buch „Die Schmidts. Ein Jahrhundertpaar“ die bedeutendsten gemeinsamen Stationen des Ehepaars von der Schulzeit bis ins hohe Alter nach. Zum ersten Mal stellt diese Paar-Biografie nun die Beziehung der beiden zueinander in den Mittelpunkt.

Zudem wird das jüngst erschienene Buch „Helmut Schmidt am Klavier“ vorgestellt, begleitet von Einlagen eines Pianisten mit Schmidt-affiner Musik und Fotos aus dem Privatarchiv des Ehepaars. Neben der Politik war Schmidt über Jahrzehnte ein leidenschaftlicher Klavierspieler und Sammler von Kunst. Die gemeinsame Nähe zu den Künsten war nicht zuletzt auch ein starkes Bindeglied in der fast 70 Jahre währenden Ehe mit seiner Frau Hannelore Schmidt, genannt Loki.

Reiner Lehberger wurde 1948 in Bochum geboren und ist seit Anfang der 1970er Jahre in Hamburg zuhause. Das wissenschaftliche Schreiben ist immer Teil seines Berufs als Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg gewesen. Seit einigen Jahren und einer Reihe von Büchern hat er sich zudem einen Namen als Autor und Biograf gemacht. Im Mittelpunkt seines Werks stehen Loki und Helmut Schmidt. Das aktuelle Buch „Helmut Schmidt am Klavier“ ist das dritte Buch, das er über die Schmidts verfasst hat. Bei drei weiteren Büchern ist er Co-Autor von Loki Schmidt gewesen. Der Eintritt zur Lesung kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Sir Dörr Wein & Kunst, Am Schloßplatz Meersburg, in der Linzgau Buchhandlung Meersburg, bei der Tourist-Information Meersburg und im Augustinum Meersburg selbst.