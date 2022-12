Ein Leben lang auf der Suche: Hagnauer findet nach Jahrzehnten seine leibliche Mutter

Fotos, Reisetagebücher, Abschriften seiner Lebensgeschichte: In dicken Ordnern bewahrt Anton Model alle Dokumente auf, die sich auf der Suche nach seiner Abstammung angesammelt haben. Sein bewegtes Leben begann während des Zweiten Weltkriegs am Silvesterabend 1943 in Markdorf. Lange wusste er nicht, dass seine Mutter eine ukrainische Zwangsarbeiterin ist und er als Kleinkind adoptiert wurde.

Anton Model wirkt stolz auf die akribische Dokumentation seiner Recherchen. „Ich habe schon immer gerne geschrieben“, erzählt er, als er die Ordner voller Unterlagen durchblättert. Er habe seine Leidenschaft auch zum Beruf machen wollen, doch seine Eltern hatten für ihn das Leben als Bauer auf ihrem Hof vorgesehen.

Von seinen Reisen in die Ukraine hat Anton Model viele Erinnerungsfotos mitgebracht. Alle sind fein säuberlich bei den Dokumenten über die Suche nach seiner Mutter abgelegt. (Foto: Hanna Neuberger)

Wen genau Anton Model meint, wenn er von „seinen Eltern“ spricht, muss er immer wieder erklären. Zum einen ist da das Hagnauer Ehepaar; seine Adoptiveltern, bei denen er aufwuchs. Zum anderen sind da seine leiblichen Eltern, von deren Existenz und Leben Model lange Zeit nichts ahnte.

Dass er adoptiert wurde, erfuhr er erst, als er bereits zwölf Jahre alt war – mehr durch Zufall, könnte man sagen. Er erinnert sich, wie ein Schulkamerad zu ihm kam und meinte, dass Models Mutter schon viel von der Welt gesehen habe. Vermutlich hatte sein Mitschüler Gerüchte über Models Abstammung aufgeschnappt. Der damals 12-Jährige stutzte, schließlich hatte sich die Frau, die er für seine leibliche Mutter hielt, nie weit von Hagnau entfernt.

Ein anderer Nachname

Was dahinter steckte, wurde ihm klar, als er im Nachtkästchen seines Vaters eine Geburtsurkunde auf den Namen Anton Silvester Taran und Adoptionspapiere fand. „Ich war perplex“, sagt Anton Model heute über den Moment, in dem er von seiner Adoption erfuhr. Und dennoch habe er mit niemandem über sein neu gewonnenes Wissen gesprochen.

„Ich habe nie was gesagt. Ich habe es verdrängt“, erinnert sich der mittlerweile 78-Jährige. Um sich abzulenken, habe er immer viele Menschen um sich gescharrt und sich mit Ehrenämtern die Zeit vertrieben. Diese Strategie ging lange Zeit auf, doch die Frage nach seinen Wurzeln ließ Anton Model nicht los.

Zähe Suche

Als er fast 40 Jahre alt war, begann er mit der aufwendigen Suche nach seinen Eltern. Model erzählt, dass er es zunächst über ein Gesuch beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes in Meersburg probiert hatte. Die Antwort, die ein Jahr lang auf sich warten ließ, sei ernüchternd gewesen: „Keine Auskunft“.

An dem Ortsschild von Woronowka wollte Anton unbedingt für ein Foto anhalten. (Foto: privat)

Nach einiger Zeit erhielt Model allerdings doch Informationen über seinen leiblichen Vater – einen Bauern aus dem Hinterland des Bodensees. Model nahm Kontakt auf und lernte seinen Vater schließlich 1984 kennen.

Die Suche nach der Mutter sollte allerdings noch fast ein ganzes Jahrzehnt andauern. Zusammen mit einigen Helfern trug er die bruchstückhaften Informationen über seine Mutter Warga Taran zusammen. „Mir haben viele Menschen geholfen“, erzählt er. Model wirkt dankbar.

Staatenloser Sohn

Über die Jahre hinweg zeichnete sich ein immer klareres Bild ab. Heute weiß er, dass deutsche Soldaten seine leibliche Mutter mit nur 15 Jahren aus der Ukraine verschleppten und als Zwangsarbeiterin auf den Hof seines leiblichen Vaters ins Bodensee-Hinterland brachten. Kurze Zeit später wurde sie schwanger.

Nach Ende des Krieges mussten die Zwangsarbeiter wieder zurück in ihre Heimat, so auch Warga Taran. Ihren als staatenlos geltenden Sohn durfte sie allerdings nicht mitnehmen. Stattdessen kam er zusammen mit anderen Zwangsarbeiterkindern in ein Kinderheim in Markdorf und wurde später zur Adoption freigegeben.

Über Polen in die Ukraine

Wohin genau Warga Taran nach ihrer Zeit in Deutschland ging, war lange nicht klar. Anton Models polnischer Erntehelfer Bogdan reiste deshalb Anfang der Neunziger zwei Mal in die Ukraine, um Woronowka, den Heimatort von Models Mutter, zu suchen. Bei seinem zweiten Besuch fand Bogdan sie tatsächlich. Als er berichtete, dass ihr Sohn lebt und sie sucht, sei Warga Taran überwältigt gewesen.

Langersehntes Treffen

Ein Jahr später reiste auch Anton Model in die Ukraine, um seine leibliche Familie nach jahrelanger Suche kennenzulernen. „Ich hatte die Arbeit auf dem Hof und konnte nicht früher hinreisen“, erklärt er. Als er von dem ersten Aufeinandertreffen mit seiner Mutter erzählt, wird er sichtlich emotional.

Bei seinem ersten Besuch in der Ukraine überreicht Anton Model seiner Mutter eine hölzerne Madonna-Statue. (Foto: privat)

„Es war nicht, als wären wir uns fremd“, erinnert sich Model, der damals bereits 49 Jahre alt war. Als Geschenk übergab er seiner Mutter eine Madonna-Statue – eine Geste, die beide sehr berührt habe. Auch heute noch kann Anton Model seine Tränen nicht zurückhalten, als er davon erzählt.

Über ihre Vergangenheit in Deutschland habe Warga Taran gegenüber ihrem Sohn allerdings nur wenige Worte verloren. Model vermutet, dass sie vieles verdrängen wollte. „Als sie das Wort ’Konstanz’ hörte, ist sie schier zusammengebrochen“, erzählt er. In Archiven hatte er zuvor bereits herausgefunden, dass seine Mutter dort von Polizei und SS wegen ihrer Schwangerschaft verhört wurde. Das Interesse soll dem Kindsvater gegolten haben.

Warga Taran musste ihren kranken Mann pflegen, während Anton Models Schwestern ihn in Deutschland besuchten. (Foto: privat)

In den nächsten Jahren reiste Anton Model mehrfach zu seiner Mutter in die Ukraine. Seine beiden Halbschwestern Mascha und Tanja besuchten ihn auch am Bodensee. Bis heute pflegt er ein enges Verhältnis zu ihnen. „Wir telefonieren drei Mal in der Woche“, verrät Model und wirkt dabei stolz.

Krieg lässt ihn nicht los

Die Sorgen um seine Familie stehen ihm jedoch ins Gesicht geschrieben. Seine Schwestern wohnen in Charkiw und Mykolajiw. In beiden Städten tobt seit Monaten der Krieg. „Es ist ganz schlimm. Ich mache mir viele Sorgen.“

Er habe seinen Schwestern angeboten, zu ihm nach Deutschland zu kommen. Beide hätten abgelehnt, auch aus Sorge ihre Jobs in ihrer Heimat zu verlieren. „Ich wünsche mir Völkerverständigung. Die Menschen müssen miteinander sprechen und nicht aufeinander schießen“, sagt Anton Model – ein Mann, dessen Leben seit seiner Geburt 1943 eng mit der Ukraine und dem Krieg verknüpft ist.