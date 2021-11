Dritte Runde der Meersburger Konzertgespräche starten

Die Meersburger Konzertgespräche starten nach Corona-bedingter Zwangspause in ihre dritte Runde und zwar am Freitag, 19. November, um 19 Uhr und am Samstag, 20. November, um 11 und 19 Uhr. 2021 bieten die Konzertgespräche im Vineum Bodensee (Vorburggasse 11 in Meersburg) die Abschlusskonzerte der 1. Hans Zender Akademie dar.

Der im Oktober 2019 in Meersburg verstorbene Komponist Hans Zender, stets reflektierender Geist und Vermittler auf vielen Ebenen, ist Namensgeber eines neuen Meisterkurses am Bodensee: der „Hans Zender Akademie“. Die Initiative zu diesem Meisterkurs ging von der Internationalen Ensemble Modern Akademie (IEMA) aus. Die 2003 gegründete IEMA ist die Ausbildungsstätte des Ensemble Modern. Unter ihrem Dach werden jährlich verschiedene Ausbildungsprogramme angeboten: internationale Meisterkurse, Education-Projekte oder auch Projekte für Nachwuchskomponisten und -dirigenten. Die Hans Zender Akademie wird in Kooperation mit der Stadt Meersburg durchgeführt.

Weitere Information und Vorverkauf bei Vineum Bodensee, Telefon: 07532 / 440 26 20 oder info@vineum-bodensee.de sowie unter Telefon 07532 / 44 04 00, E-Mail info@meersburg.de bei der Gästeinformation Meersburg in der Kirchstraße 4.