Im Bachweg in Mühlhofen haben in der Nacht auf Mittwoch drei Mülltonnen, die an der Wand einer Garage standen, gebrannt. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Durch das Feuer, das durch die Feuerwehr, die mit 15 Mann im Einsatz war, rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurden die Mülltonnen total beschädigt und die Garagenwand in Mitleidenschaft gezogen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.