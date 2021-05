Drei Autos fahren aufeinander

Mehrere Tausend Euro Schaden hat ein 87-jähriger Volvo-Fahrer am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr im Bereich der Fährenzufahrt in Meersburg verursacht. In der Warteschlange rutschte er eigenen Angaben zufolge von der Kupplung ab und fuhr daraufhin auf den Mazda eines 36-Jährigen auf. Dieser rollte dadurch wiederum auf einen vor ihm stehenden VW Golf eines 29-Jährigen, wie die Polizei berichtet. Während am Wagen des Unfallverursachers lediglich geringer Sachschaden entstand, beläuft sich der Schaden am Mazda auf etwa 3000 Euro und am VW etwa auf 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.