Diogenes-Quartett spielt in Meersburg Werke von Haydn und Dvořák

Die Internationale Schlosskonzertreihe Meersburg findet wieder statt. Die ersten Konzerte spielt am Sonntag, 20. Juni, um 18 und 20 Uhr das Diogenes Quartett, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt.

Stefan Kirpal, Violine, Gundula Kirpal, Violine, Alba González i Becerra, Viola, und Stephan Ristau, Violoncello, bringen das Streichkonzert in C-Dur, genannt das „Kaiserquartett“, von Joesph Haydn, Fünf Stücke für Streichquartett von Erwin Schulhoff und das Streichquartett in F-Dur, „Amerikanisches“, von Antonín Dvořák auf die Bühne.

Die Konzerte dauern jeweils eine Stunde ohne Pause und finden im Spiegelsaal im Neuen Schloss in Meersburg statt. Eintrittskarten kosten 25 Euro, ermäßigt 23 Euro. Einen Kartenvorverkauf gibt es in der Gästeinformation, Kirchstr. 4 in Meersburg, Telefon 07532 / 440400, info@meersburg.de