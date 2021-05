In einem Discounter in der Bahnhofstraße in Uhldingen-Mühlhofen ist einer Frau am Mittwoch zwischen 11.40 und 12.10 Uhr der Geldbeutel aus dem Einkaufswagen gestohlen worden. Laut Polizeibericht stellte die Geschädigte den Diebstahl erst fest, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Neben 280 Euro Bargeld wurden noch diverse Bank- und Versichertenkarten entwendet.