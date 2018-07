Die süßen Verführer lassen sie kalt

Jedes Jahr dasselbe: Upps – völlig überraschend steht Weihnachten vor der Tür. Achtung: Nur noch 21 Tage – höchste Zeit, sich an die Weihnachtsbäckerei zu machen. Die Meersburgerin Alexandra Lang, vom „Schlemmeratlas“ zur Patissière des Jahres 2010 gewählt, plaudert aus der Backstube.

Die 25-Jährige ist groß, blond, hat ein gewinnendes Lächeln – und ist gertenschlank. Wie das? Schließlich gehören die pfundigen Versuchungen in Form von Torten, Plätzchen, Eis und sahnigen Desserts zu ihrer täglichen Arbeit. „Ich kann es nicht mehr sehen“, gibt Alexandra Lang zu. „Dann lieber etwas Herzhaftes.“

Dabei liegt sie mit ihren süßen Versuchungen offenbar genau richtig: Lebkuchensoufflé im gelierten Mandarinensüppchen, Safran-Zuckercanneloni mit Topfen und Zitrusfrüchten, glacierte Zitrusfrüchtecrêpes mit Rahmeis von langem Pfeffer und Sauerrahm – die Speisekarte des Meersburger Hotels „Residenz am See“, zu dem auch das sternendekorierte Restaurant „Casala“ gehört, setzt allein beim Lesen die normalen Gedächtnisfunktionen außer Gefecht und suggeriert die Ankunft im Paradies. Dem „Schlemmeratlas“ war es den Titel der „Patissière des Jahres 2010“ wert. Seit sieben Jahren wird diese Auszeichnung verliehen – Alexandra Lang hat sich als erste Frau durchgesetzt.

Seitdem ist sie bei Funk und Fernsehen gefragt. „Kaum ein Tag, an dem keine Interviewfrage kommt“, plaudert die Tochter der Hotelbetreiber Manfred und Ingrid Lang aus dem Nähkästchen. Vieles wird aufs neue Jahr verschoben, denn schließlich steht Weihnachten vor der Tür. Hochkonjunktur in der Weihnachtsbäckerei. Vanillekipferl, Hildabrötchen, Heidesandtaler, Kokosmakronen, Zimtsterne, Eigelbmakronen, Gewürztaler und Magenbrot sind nur einige von rund einem Dutzend Plätzchensorten, die die 25-Jährige derzeit backt. Ihre Lieblingssorte? Wenn überhaupt, dann die selber gemachten ihrer Omas.

Was braucht der Hobbybäcker, um in die Weihnachtsbäckerei einzusteigen? Nicht viel: Neben den Zutaten reicht ein Handmixgerät, sagt die Fachfrau. Wer verhindern will, dass der Teig beim Ausrollen fies am Wallholz klebenbleibt, darf beim Mehl nicht sparen. Bei den klebrigen Zimtsternen trickst Alexandra Lang dagegen lieber mit Wasser. Noch ein Tipp: „Statt jeden Stern einzeln auszustechen und mit Zuckerglasur zu versehen, walze ich eine große Bahn aus und versehe sie mit Zuckerglasur.“ Das Blech wird dann leicht angefroren und diese konsistentere Masse ausgestochen. „Geht extrem viel einfacher“, sagt sie.

Konditorin gelernt

Gelernt hat Alexandra Lang bei„Weber Weiss“ in Friedrichshafen, ehe sie ihre Wanderjahre in etliche etablierte Häuser führte. Dazu gehören das Restaurant „Jöhris Talvo“ in Sankt Moritz, die „Wielandshöhe“ in Stuttgart-Degerloch und die „Traube“ in Tonbach, wo Harald Wohlfahrt, einer der besten Köche Europas, in der „Schwarzwaldstube“ kocht.

Erst seit knapp einem Jahr ist Alexandra Lang wieder im heimatlichen Restaurant in Meersburg. „Und meine Endstation ist das sicher noch nicht.“ Im Moment genießt sie die Zeit am See. Ihr Freund arbeitet im „Riva“ auf der anderen Seeseite – das passt.

Ihr Beruf bringt ein paar Verpflichtungen mit sich. Wenn sie bei Freunden eingeladen ist, bringt sie meistens den Nachtisch mit. Wenn sie essen geht, bestellt sie immer ein Dessert, trotz des berufsbedingten Zuckerschocks. „Ich muss ja probieren, was die anderen machen.“ Doch mit sternendekorierter Konkurrenz ist es im Umkreis nicht weit her. Das „Riva“ hat ihn sich als Ziel gesetzt, das „Vilino“ in Lindau hat wieder einen.

Zurück zu den Weihnachtsplätzchen: Alexandra Lang verwendet ganz normales, feines 405-er Mehl, für die dunklen Sorten auch mal Roggenmehl. Im Gegensatz zur Hausfrau greift sie aber auf pasteurisierte Eier in der 1-Literflasche zurück. Allein schon wegen der Salmonellengefahr bei Frischei.

Wer jetzt unglaublichen Hunger auf Weihnachtsplätzchen bekommen hat, keine Zeit zum Backen findet und die Schwiegermutter dennoch beeindrucken will, dem sei dieser Hinweis erlaubt: Das „Residenz am See“ verkauft die Weihnachtsplätzchen von Chef-Patissière Alexandra Lang auch. Die schmecken übrigens richtig echt und selbstgemacht.

Das größte Lob, das man vergeben kann! (iw)