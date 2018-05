Die Meersburg erwacht zum Leben

Was die Besucher heute und morgen auf der Burg in Meersburg erleben, ist mehr als das, was auf normalen Mittelaltermärkten geboten wird. Zum einen gibt es qualifizierte Darsteller mit wissenschaftlich begründetem Hintergrund dessen, was sie vermitteln, zum anderen bieten die mittelalterlichen Räume der Burg eine Kulisse, die echter nicht sein könnte, kündigt die Burg Meersburg GmbH an.

Am Wochenende 26. und 27. Mai sind das „Franko-Flämischen Contingent 1066“ sowie Darsteller aus dem „Geschichtspark Bärnau“ zu Gast und im gesamten Museumsbereich der Burg anzutreffen. Das Franko-Flämische Contingent stellt eine „rasselnde“ militärische Abteilung des 11. Jahrhunderts aus dem normannischen, salischen, franco-flämischen Raum dar. Die Truppe ist unterteilt in die Gruppierungen der Infanterie, der Reiterei, der Fernwaffen und des Trosses. Zur Darstellung gehört, neben der reinen Militäreinheit auf dem Felde, ein umfassendes Heerlager, welches auch Handwerker und Händler darstellt. Sowohl in Truppenstärke als auch in der Qualität der Darstellung und Ausrüstung ist das Franko-Flämische Contingent in Europa einzigartig.

Mit den Mitgliedern aus dem Geschichtspark Bärnau-Tachov (Freilandmuseum für mittelalterliche Alltagsgeschichte) dürfen die Besucher erleben, wie unsere Vorfahren im 8. bis 13. Jahrhundert das Mittelalter erlebt haben. Die Darsteller vermitteln den Besuchern einen Eindruck davon, wie der Alltag im Mittelalter aussah: Arbeit und Haushalt, Wohnen und Kochen, Kleidung und persönliche Gegenstände – all das wird originalgetreu gezeigt. Anders als auf Mittelaltermärkten wird ein realistisches Abbild damaligen Lebens gezeigt. Dafür arbeiten die Darsteller eng mit der Wissenschaft zusammen und betreiben private Studien. Ihre Ausstattung entspricht archäologischen Funden oder historischen Abbildungen aus originalen Handschriften der Epoche.